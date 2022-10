Dwayne Johnson, super-héros au ralenti dans "Black Adam"

Sauf que ce jeu du chat et de la (grosse) souris semble plus long que les deux heures affichées. La faute à un scénario peu inspiré et à une mise en scène inégale qui, malgré quelques scènes d’action réjouissantes, tombe dans les pires travers du Rock qui a fait du crédo "plus c’est gros, plus ça passe" sa marque de fabrique à l’écran. Son Black Adam enfonce autant de portes ouvertes avec son corps qu’avec ses mots. Il assure d’un ton laconique que "la force est toujours nécessaire". On lui répond que "les héros ne tuent pas". Mais ça tombe bien, lui aime rappeler qu’il n’en est pas un.