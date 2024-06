Cette comédie romantique, qui sort en salles ce mercredi, évoque le pouvoir de la voix. "Elle & lui & le reste du monde" raconte comment un opérateur va tomber amoureux au téléphone d’une jeune femme coincée dans un ascenseur.

Une voix inconnue peut faire basculer une vie. Dans le film Elle & lui & le reste du monde, c'est la vie de Marco qui bascule, au moment où il décide de dépanner une voix mystérieuse au téléphone. "Quand on ne voit pas les choses et qu'on les entend, toute notre attention est portée sur l'ouïe", explique l'acteur Victor Belmondo dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

C'est intéressant de voir comment notre imaginaire travaille, et nous fait croire encore plus que parfois, on voit des images Galatéa Bellugi

"Tous les sentiments qui en ressortent sont exacerbés" estime le fils de Paul Belmondo, et petit-fils de Jean-Paul, qui interprète Marco dans le film. Pour sa partenaire Galatéa Bellugi, qui joue le personnage de Bulle, "c’est intéressant de voir comment notre imaginaire travaille et nous fait croire encore plus que parfois, on voit des images".

Le film raconte une aventure nocturne particulièrement agitée. "La nuit a son identité et ceux qui habitent la nuit lui apportent cette identité-là", juge Victor Belmondo, "on croise plein de personnes originales, comme c'est le cas dans le film". Le récit s'amuse pendant 85 minutes à faire rimer romance et course-poursuite, burlesque et thriller. Elle & lui & le reste du monde sort dans les salles de cinéma ce mercredi 19 juin.