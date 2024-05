Elle jouait Patty dans "Grease" : la comédienne Susan Buckner est morte à 71 ans

La comédienne américaine Susan Buckner est décédée à l'âge de 71 ans, annonce un porte-parole de sa famille. En 1978, elle jouait Patty Simcox, une élève énergique de la Rydell High School dans la comédie musicale "Grease". "Vous nous manquerez", a réagi sur Instagram John Travolta, son ancien partenaire à l'écran.

Susan Buckner était entrée dans la légende du cinéma. En 1978, elle a incarné Patty Simcox, l'élève aux grosses lunettes dans Grease, la comédie musicale culte dans laquelle elle donnait la réplique à John Travolta et à Olivia Newton-John, disparue en 2022. Cette comédienne à la carrière éphémère est décédée "en paix le 2 mai, entourée de ceux qu’elle aimait", annonce un porte-parole de sa famille, sans préciser les causes de sa disparition. Elle avait 71 ans. "Susan, vous avez rendu Grease beaucoup plus spécial ! Vous nous manquerez !", a réagi John Travolta sur son compte Instagram.

Originaire de Seattle, Susan Buckner avait remporté l’élection de Miss Washington en 1971 avant d’intégrer le top 10 de Miss America l’année suivante. Une expérience qui lui avait ouvert les portes du showbiz, avec des apparitions dans des émissions musicales en vogue comme The Dean Martin Show, Sonny & Cher ou encore The Brady Bunch Variety Hour.

Après Grease, la jeune comédienne avait tenu de petits rôles dans des séries télé comme Starsky & Hutch et La Croisière s’amuse ou encore le film d’horreur La Ferme de la terreur de Wes Craven. Après une apparition non créditée dans Police Academy 6, elle avait mis fin à sa carrière à la fin des années 1980 pour se consacrer à ses deux enfants.

Au fil des années, Susan Buckner avait continué à faire des apparitions publiques lors d'événements organisés autour de Grease. En 1998, à l'occasion des 20 ans du film, elle avait raconté les coulisses d'un tournage qui ne présageait rien du succès annoncé. "Nous étions si mauvais !", avouait-elle au sujet du casting. "Presque tout le monde arrivait avec deux ou trois heures de retard sur le plateau si bien qu'à chaque fois on nous faisait la leçon".