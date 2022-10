Elsa Zylberstein dans "Simone, le voyage du siècle" : "Simone Veil m'a donné du courage"

Quand on voit son parcours, on se dit que Simone Veil était bien plus qu'une simple femme politique…

Pour moi, elle n'est pas une femme politique au sens strict du terme. Elle a évidemment obtenu des postes de très haut niveau pour faire changer les choses et se battre pour améliorer la vie des gens, fondamentalement. Mais elle avait toujours cette empathie, cette grande humanité qui force le respect. Quand elle va faire le journal de 20h en direct d'un hôpital et qu'elle décide de rester avec le malade du sida parce qu'elle est bouleversée au lieu de préparer son intervention, c'est parce qu'elle s'oublie. Elle n'est pas sur son ego. Ça fait une grande différence.

Le film sort alors que le droit à l'avortement est menacé. Dans la vie, rien n'est jamais vraiment acquis, non ?

J'étais à mille lieues de penser que le droit à l'avortement serait à nouveau d'actualité avec la sortie du film. Quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis, avec des dizaines ou plus d'États qui reculent et qui sont contre l'avortement. Ça parait fou que le choix fondamental des femmes de disposer de leur corps et de leur désir soit remis en question. Je me dis que les femmes en sont encore là, c'est fou, c'est un éternel recommencement. Au fond, est-ce qu'on apprend réellement de nos erreurs ou de l'Histoire ? Il faut peut-être des générations et des générations pour que ça change. Et encore, je ne suis même pas sûre de ça…