EN DIRECT - Festival de Cannes 2023 : suivez avec nous la montée des marches d'"Indiana Jones" avec Harrison Ford

WELCOME !





Bonjour et bienvenue sur ce live pour une montée des marches très attendue puisqu'elle marque le retour d'Indiana Jones au Festival de Cannes. Quinze ans après être venu présenter l'épisode précédent – "Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal" – le légendaire Harrison Ford présentera "Indiana Jones et le cadran de la destinée". Cinquième volet des aventures du célèbre archéologue, le long-métrage est présenté hors compétition, mais en avant-première mondiale. Le comédien âgé de 80 ans sera accompagné James Mangold, et des acteurs Mads Mikkelsen, Antonio Banderas et Phoebe Waller-Bridge.