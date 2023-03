"En plein feu" : sous les flammes, un huis clos bouleversant entre un père et son fils

"Alex, c’est mon acteur fétiche", confie le cinéaste à TF1info. "Déjà, c’est un énorme travailleur. Quand il s’investit, c’est pleinement et entièrement et je me considère très chanceux d’avoir sa confiance. Il me laisse l’emmener là où je pense qu’il peut aller. Ici, en l'occurrence, vers quelque chose de plus fragile, vulnérable, presque enfantin. Au-delà de sa capacité d’incarnation – il a déjà eu le César du meilleur acteur pour Guy donc il n’a pas grand-chose à prouver – c’est une personne précieuse sur un plateau parce qu’il ne va jamais rien lâcher et aider le réalisateur à accomplir sa vision."

Pour incarner son père, Quentin Reynaud a vite songé à André Dussollier qui, malgré une filmographie impressionnante, n’a pas souvent fréquenté ce type d’univers. "C’est l’un de nos plus grands acteurs", insiste-t-il. "On le connaît, il a une capacité de jeu, une générosité exceptionnelle. Et j’avais le sentiment que les deux allaient bien fonctionner ensemble. Et puis il a beau être né avec Alain Resnais, c’est quelqu’un qui serait capable de tourner avec un réalisateur de 16 ans avec le même respect. Il n’a aucun égo mal placé, au contraire."