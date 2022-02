Javier Bardem bat son propre record aux Goyas, les trophées du cinéma espagnol

Javier Bardem a déjà remporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son personnage de tueur psychopathe dans No Country For Old Men des frères Coen en 2008. Penélope Cruz a, quant à elle, décroché celui du second rôle féminin en 2009 pour son rôle de peintre sulfureuse dans Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen où elle donnait la réplique à Scarlett Johansson… et Javier Bardem.