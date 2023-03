"Et l’amour dans tout ça ?" avec Lily James : notre nouveau "Bridget Jones"

La bande-annonce se déroule au rythme de "Still Falling For You" d’Ellie Goulding. Une chanson écrite pour la bande originale du troisième volet de Bridget Jones, sorti en 2016. Simple coïncidence ? Permettez-nous d’en douter. Car Et l’amour dans tout ça ?, en salles mercredi 8 mars et produit par le même studio à l’origine de l’adaptation de l’oeuvre de Helen Fielding, prend la relève de la saga avec humour et bienveillance. L’héroïne a toujours la petite trentaine, travaille aussi dans le milieu du journalisme et a connu son lot de déboires amoureux.