"Extrêmement honorée", Meryl Streep va recevoir une Palme d'or d'honneur en ouverture du Festival de Cannes

La comédienne américaine sera l'invitée d'honneur de la cérémonie d'ouverture du 77ᵉ Festival de Cannes, le 14 mai prochain. Elle recevra à cette occasion une Palme d'honneur pour l'ensemble de sa formidable carrière. "J'ai hâte de venir en France pour remercier en personne chacun et chacune", déclare la star.

C'est une légende vivant du Septième art. La star américaine Meryl Streep, 74 ans, sera l’invitée d’honneur de la cérémonie d’ouverture du 77ᵉ Festival de Cannes, qui se déroulera le 14 mai prochain. L’actrice la plus nommée de l’Histoire des Oscars – elle en a remporté trois – recevra à cette occasion une Palme d’honneur pour l’ensemble de son incroyable carrière.

"Je suis extrêmement honorée d’apprendre que je vais recevoir ce prix prestigieux", déclare-t-elle dans un communiqué. "Remporter une récompense à Cannes, pour la communauté internationale des artistes, a toujours représenté la plus haute distinction dans l'art de la réalisation cinématographique (...) J'ai hâte de venir en France pour remercier en personne chacune et chacun en mai prochain !".

Meryl Streep fait partie de notre imaginaire collectif, de notre cinéphilie commune Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, délégué général

"On a tous quelque chose en nous de Meryl Streep !", déclarent de leur côté Iris Knobloch, la présidente du Festival de Cannes et Thierry Frémaux, le délégué général. "On a tous quelque chose en nous de Kramer contre Kramer, du Choix de Sophie, d’Out of Africa, de Sur la route de Madison, du Diable s’habille en Prada ou encore de Mamma Mia. Parce qu’elle a traversé près de 50 ans de cinéma et habité d’innombrables chefs-d’œuvre, Meryl Streep fait partie de notre imaginaire collectif, de notre cinéphilie commune."

Meryl Streep est l'une des nombreuses icônes d'Hollywood qui sont attendues sur la Croisette du 14 au 26 mai prochain. George Lucas, le mythique créateur de la saga Star Wars, recevra lui aussi une Palme d'honneur tandis que Francis Ford Coppola, le metteur en scène du Parrain, présentera en compétition Megalopolis, un nouveau film qu'il a mis plusieurs années à financer et réaliser.

Kevin Costner, Demi Moore ou encore Richard Gere sont également attendus sur le tapis rouge aux côtés de plusieurs stars de la nouvelle génération comme Emma Stone, Chris Hemsworth, Jacob Elordi, Barry Keoghan, Zoe Saldana ou encore Selena Gomez. C'est Greta Gerwig, la réalisatrice de Barbie, qui présidera le jury au sein duquel figurent notamment les Français Omar Sy et Eva Green. Enfin, c'est Camille Cottin qui sera la maîtresse des cérémonies de clôture et d'ouverture.