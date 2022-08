Ezra Miller, la star de "The Flash", annonce se faire soigner pour "des troubles mentaux complexes"

Révélé en 2011 par le film We Need to Talk About Kevin, où il incarnait un adolescent responsable d’une tuerie dans son lycée, Ezra Miller était devenu depuis l’un des jeunes talents les plus demandés du cinéma américain. Il tient notamment l’un des rôles principaux de la saga Les Animaux Fantastiques, écrite par J.K. Rowling.

Outre-Atlantique, ses frasques étaient une véritable épine dans le pied des dirigeants de la Warner, qui couvent depuis plusieurs mois The Flash, un film consacré au superhéros DC Comics que l’acteur a incarné dans Justice League, aux côtés de Ben Affleck et Gal Gadot.