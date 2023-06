Ezra Miller sur le tapis rouge de "The Flash" : le début de l'opération rédemption ?

Sa dernière apparition publique remontait à plus de trois ans. Ezra Miller a fait son grand retour sous les feux des projecteurs lundi soir à l’occasion de l’avant-première à Los Angeles de The Flash. Un petit événement puisqu’en raison des scandales dans lesquels l’acteur est impliqué, la Warner l’a exclu de toute activité promotionnelle.

Cheveux longs, pantalon noir, chemise ouverte et veste blanche, une broche inspirée du logo de son personnage sur le revers, le trentenaire a posé avec le réalisateur Andy Muschietti et ses partenaires dont Ben Affleck, Maribel Verdu et Kiersey Clemmons, mais aussi James Gunn et Peter Safran, les nouveaux patrons de DC Studios, nommés il y a peu par la Warner.