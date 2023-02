"Fast X" : Jason Momoa vient hanter Vin Diesel dans une première bande-annonce forcément explosive

Le synopsis avance que "de nouvelles alliances vont se forger et que d’anciens ennemis referont surface", de Rome au Brésil, en passant par Londres, le Portugal et l’Antarctique. Réalisé par Justin Lin (Fast and Furious 4, 5, 6 et 9), cet avant-dernier film de la saga s’apparente aussi à un défilé de gros bras et de grands noms du cinéma. John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron, Kang Han et Jason Statham font leur retour, rejoints par les actrices oscarisées Brie Larson (Captain Marvel) et Rita Moreno (West Side Story).