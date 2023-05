Louis Leterrier au volant de "Fast and Furious X" : "On a cassé tellement de voitures, vous pleureriez"

Au début du film, Dom assure à son fils que "rien n’est impossible. Il suffit d’avoir la foi". C’est aussi ce qu’Universal vous a dit en vous confiant les clés du bolide quatre jours avant de rejoindre le tournage ?

(il rit) C’est exactement ce qu’ils m’ont dit quand je leur ai dit que je ne pouvais pas le faire : "Rien n’est impossible, il suffit d’avoir la foi. Et voilà ton billet d’avion" (il rit de plus belle).

C’est quoi votre premier souvenir de Fast and Furious ?

C'est un souvenir de cinéma, associé aussi à ma carrière et ma vie. J'étais en train de tourner mon premier film. Avec mon acteur principal, on est allés au cinéma sur les Champs-Élysées après une longue journée. On est allé voir un film qui venait des États-Unis, qu'on avait vraiment envie de voir et qui s'appelait Fast and Furious. Et on se régale, on s'en prend plein la tête pendant 2 heures ! Je me retourne vers mon ami et je lui dis : "C'est génial, c'est ce qu'il faut qu'on fasse." Il me répond : "Oui, j'ai envie de faire ça !" Mon ami, c'était Jason Statham. Le film, c'était Le Transporteur.

Ça a été un déclic ?

Ce film-là a guidé ma carrière, j’en suis sûr. J'étais un petit peu jaloux quand Jason a rejoint la franchise bien avant moi. Même si je n’aurais jamais pensé pouvoir la rejoindre un jour ! Je l’appelais pour lui dire : "Comment c’est ? Allez, raconte ! Qu’est-ce que tu vas faire, là ?" Donc le fait de maintenant réaliser un Fast and Furious et d’y retrouver Jason… On a eu un moment un peu bizarre tous les deux. Vous savez, comme dans les dessins animés quand deux personnes se parlent, mais sans dire un mot. C'était très drôle, on s’est tombés dans les bras. On a adoré.