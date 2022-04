Cannes 2022 : après "Bac Nord", Cédric Jimenez créera-t-il encore l’événement avec "Novembre" ?

La présentation de Novembre à Cannes est d’autant plus un événement qu’elle intervient alors que se tient à Paris le procès des auteurs et des complices de ces attentats qui ont fait 130 morts et 350 blessés au Bataclan, sur les terrasses de plusieurs cafés parisiens et au Stade de France. Le verdict n’est pas attendu avant la fin du mois juin.