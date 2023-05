Cannes 2023 : et si "Monster" de Kore-eda était déjà le plus beau film du Festival ?

Depuis le merveilleux Nobody Knows, on sait que Kore-eda est sans doute l’un des cinéastes actuels qui sait le mieux raconter le mystère de l’enfance. Dans Monster, il dirige deux jeunes comédiens dont la performance échappe à tous les clichés du genre. Ce sont des enfants qui ressemblent tant aux nôtres, avec leurs colères et leurs silences. À ceux que nous avons été aussi, même si nous avons souvent tendance à l’oublier dans un monde toujours plus chaotique. Ce film merveilleux nous force à faire une pause. Pour écouter, regarder, entendre. Pour aimer.

>> Monster de Hirokazu Kore-eda. Avec Sakura Andô, Eita Nagayama, Soya Kurokawa. 2h06