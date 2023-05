Cannes 2023 : "Anatomie d’une chute", le grand thriller français qui secoue la Croisette

Le titre du film, qui lorgne clairement sur le classique Anatomy of a crime d’Otto Preminger, doit se lire à plusieurs niveaux. Il y a cette chute qui laisse pantois les experts appelés à la barre, tout comme le spectateur, qui la rejoue sans cesse dans son imagination. Et puis il y a celle du couple formé par Sandra et Samuel, qui va nous être racontée à rebours à travers des témoignages et des pièces à conviction, à l’image d’un enregistrement audio réalisé par la victime la veille du drame.

Cette violente dispute, qu’on entend d’abord sur les hauts parleurs du Palais de la Justice, va se matérialiser sous nos yeux et donner de naissance à une séquence à fleur de peau qui donne la chair de poule. Grâce aux brillants dialogues écrits par Justine Triet et son compagnon, le cinéaste Arthur Harari, c’est l’intimité brute de deux êtres qui nous explose à la figure.