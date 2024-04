George Lucas, le père de "Star Wars", va recevoir une Palme d’or d’honneur au Festival de Cannes

La discrète légende du cinéma hollywoodien sera récompensée lors de la cérémonie de clôture du 77e Festival de Cannes, samedi 25 mai. "Une reconnaissance spéciale qui signifie beaucoup pour moi", réagit George Lucas dans un communiqué. Le réalisateur visionnaire succède à l’un de ses acteurs fétiches, Harrison Ford, lauréat d’une Palme d'or d'honneur surprise l’an dernier.

Son nom est synonyme de révolution. C’en est aussi une de le voir accepter un prix saluant son immense carrière, lui qui préfère le calme de son ranch californien – le bien nommé Skywalker Ranch - au tumulte de Hollywood. George Lucas, 79 ans, se verra remettre une Palme d’or d’honneur lors de la cérémonie de clôture du 77e Festival de Cannes. "Je suis vraiment honoré par cette reconnaissance spéciale qui signifie beaucoup pour moi", écrit celui qui sera sur la scène du Grand Théâtre Lumière samedi 25 mai.

Les organisateurs saluent "l’une des plus grandes personnalités du cinéma contemporain, un homme au parcours hors norme qui fait rimer grand spectacle avec innovation, mythologie avec modernité et cinéphilie avec technologie". George Lucas, c’est évidemment Star Wars mais aussi Indiana Jones. Deux sagas dans lesquelles son ami Harrison Ford, qu’il a révélé dans American Graffiti, tient les premiers rôles. Joli clin d’œil du destin, le cinéaste succède à l’acteur qui l’an dernier a reçu une Palme d’or d’honneur surprise en amont de la projection du dernier Indiana Jones, présenté hors compétition.

Entre la Croisette et George Lucas, c’est une affaire qui dure. "Le Festival de Cannes a toujours occupé une place spéciale dans mon cœur, note-t-il dans un communiqué. J’ai été surpris et ravi lorsque mon premier film, THX-1138, a été sélectionné pour être projeté sur la Croisette en 1971. Depuis, je suis revenu au Festival à de nombreuses reprises en tant que scénariste, réalisateur et producteur". Désormais heureux retraité, sa fortune est estimée à près de 6 milliards de dollars par Forbes.