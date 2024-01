Festival de l’Alpe d’Huez 2024 : la comédie française a rendez-vous au sommet

La 27ème édition du Festival International du Film de Comédie ouvre ses portes ce lundi à l’Alpe d’Huez. Au menu, une sélection des meilleurs films du genre, avant leur sortie en salles dans les prochains mois. Pour départager les plus drôles, un jury présidé par l’actrice et réalisatrice Valérie Bonneton.

Une cure de rires, et vite ! Aux premières heures de l’année, la 27e édition du Festival International du Film de Comédie compte bien nous (re) donner le sourire avec une alléchante sélection des nouveautés en salles dans les prochaines semaines. Pour départager les 10 films en compétition, les organisateurs ont fait appel à un jury présidée par la comédienne et réalisatrice Valérie Bonneton. Elle sera entourée de son ancien partenaire de la série Fais pas çi, Fais pas ça Guillaume De Tonquédec et des comédiens Marilou Berry, Eye Haïdara et Finnegan Oldfield.

Quel long-métrage succédera à 38°5 quai des Orfèvres de Benjamin Lehrer, Grand Prix l’an dernier ? La sélection 2024 témoigne, si besoin était, de la vitalité et de la diversité du genre. En vedette ? Le couple dans tous ses états. Dans Nous, les Leroy (en salles le 10 avril), le mari incarné par José Garcia organise un week-end de la dernière chance quand son épouse, jouée par Charlotte Gainsbourg, lui annonce sa décision de divorcer. Un duo inédit au cinéma pour le premier film de Florent Bernard, le scénariste de La Flamme.

Dans "Heureux Gagnans", la famille Fabrice Eboué et Audrey Lamy enchaîne les catastrophes après avoir gagné 19 millions au Loto... - Warner

Après 25 ans de mariage, les époux interprétés par Isabelle Carré et Bernard Campan font une proposition indécente à leurs voisins "bruyant" dans Et plus si affinités d'Olivier Ducray et Wilfried Meance (en salles le 3 avril). Dans Heureux Gagnants de Maxime Govare et Romain Choay (en salles le 13 mars), Fabrice Eboué et Audrey Lamy sont eux à la tête d’une petite famille qui enchaîne les catastrophes après avoir gagné 19 millions au Loto. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur ?

Dans le registre de la comédie romantique, Victor Belmondo est la vedette de l’intriguant Elle & Lui & le reste du monde d'Emmanuelle Belohradsky. Il interprète Marco, un jeune homme qui remplace un pote, employé dans une centrale d’urgence pour ascenseurs, un soir de Saint-Valentin. Lorsqu’une jeune femme l’appelle, coincée entre deux étages, il tente de la rassurer avant de se rendre sur les lieux, faute de technicien. Sauf qu’une fois sur place, la demoiselle en détresse a disparu.

Le Festival de l’Alpe d’Huez, c’est aussi une sélection d’avant-premières comme Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. avec Kev Adams, le film d’ouverture ce lundi soir. En dépit d’une petite alerte de santé ces dernières heures, l’humoriste devrait bien faire le déplacement pour présenter cette suite attendue en salles le 14 février après le succès du premier volet qui avait attiré plus de 2 millions de spectateurs en salles en 2022.

Au menu également de cette 27e édition qui rendra son verdict le 21 janvier une compétition de courts-métrages qui permettra de découvrir Allez ma fille, les premiers pas derrière la caméra de la jeune comédienne Chloé Jouannet qui a confié à son père Thomas Jouannet le rôle d’un papa qui accompagne sa fille ado à une compétition de twirling. Le programme complet du festival, c'est à découvrir ici.