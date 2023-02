"Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" piège la future grande menace du MCU dans un mini-Marvel

Le réalisateur Peyton Reed dit s’être inspiré de photographies d’électron prises au microscope, d’images de magazines de heavy metal des années 70 et 80 et de couvertures d'anciens magazines scientifiques pour créer son royaume quantique. On a plutôt l’impression qu’il a un peu trop regardé Star Wars, dont il signe un ersatz brouillon. Même son antagoniste n’est pas à la hauteur de sa réputation. Présenté comme la plus grande terreur du MCU depuis le redoutable Thanos, Kang (Jonathan Majors) ne parvient pas à nous inquiéter plus que ça malgré la promesse faite par les bandes-annonces. À noter que grâce à la magie du multiverse, le personnage n’est pas le même que celui introduit dans la série Loki.