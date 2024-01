Qui est Kingsley Ben-Adir, l'acteur qui joue Bob Marley dans le biopic "One Love" ?

Quarante-trois ans après sa mort, Bob Marley revit sous les traits de Kingsley Ben-Adir dans "One Love", en salles le 14 février. Un comédien britannique découvert en France dans des séries comme "Peaky Blinders" et "Les Enquêtes de Vera". Adoubé par les héritiers de la star jamaïcaine du reggae, il avoue qu’il ne savait pas chanter avec d’accepter le rôle.

La mode du biopic musical ne faiblit pas. Après Freddie Mercury, Elton John, Whitney Houston ou encore Elvis Presley en l’espace de quelques mois, c’est au tour de Bob Marley d’envahir les écrans avec One Love, en salles le 14 février prochain. Pour interpréter la légende jamaïcaine du reggae, le réalisateur Reinado Marcus Green a fait appel à Kingsley Ben-Adir, un acteur britannique de 37 ans dont le visage vous dit peut-être quelque chose, surtout si vous êtes fans de séries télé.

De 2017 à 2019, ce Londonien dont les grands-parents étaient originaires de Trinidad-et-Tobago a incarné le colonel Ben Younger dans Peaky Blinders, la série criminelle de Steven Knight diffusée sur Netflix. En France, on le connait également pour le rôle du légiste Marcus Summer dans Les Enquêtes de Vera, fiction britannique diffusée sur France 3. Il figure aussi au générique de The OA, High Fidelity ou encore Love Life...

Le Ken basketteur de "Barbie", c'est lui !

Avant de devenir Bob Marley, Kingsley Ben-Adir a déjà prêté ses traits à un personnage marquant du XXe siècle puisqu’il jouait Malcolm X dans One Night Miami, le film de Regina King. Un drame engagé - disponible en France sur Prime Vidéo - qui relate la rencontre en 1964 entre cette figure des droits civiques, le boxeur Mohamed Ali, le chanteur soul Sam Cooke et le footballeur américain Jim Brown.

L’été dernier, Kingsley Ben-Adir a squatté le sommet du box-office grâce à sa participation à Barbie, le plus gros succès de l’année en salle. Le Ken basketteur, c’est lui !

Bob n’est pas quelqu’un qu’on peut copier Kingsley Ben-Adir

Tourné de décembre 2022 à février 2023, One Love lui offre le plus beau rôle de sa carrière à ce jour. Un privilège qu’il a obtenu après avoir séduit Rita Marley, la veuve du chanteur et leur fils Ziggy, tous les deux producteurs du film. Et le résultat est séduisant, regardez...

Dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, le comédien avoue qu’il n’était pas un choix évident pour le rôle. "J’étais même complètement convaincu que je n’avais aucune raison d’auditionner puisque je ne savais ni chanter ni danser", reconnaît-il. Après avoir longuement étudié les performances mythiques de l’auteur de "Redemption Song", il se laisse convaincre de tenter sa chance. "Mais j’ai massacré les oreilles de pas mal de gens pendant un certain temps !"

À l’écran, la voix du comédien se mélange aux bandes audio de Bob Marley pour un rendu le plus fidèle possible. "Bob n’est pas quelqu’un qu’on peut copier", concède Kingsley Ben-Adir. "Son chant et sa manière de bouger proviennent d’une expérience intérieure. (…) Plus je creusais, et plus je réalisais que la musique était tout pour lui. Elle l’a sauvé et l’a rendu différent des autres artistes de l’époque."

Également interprété par Lashana Lynch, la 007 au féminin du dernier James Bond dans le rôle de Rita Marley, One Love recrée les temps forts de la carrière du chanteur comme son concert de légende à Kingston en 1978. Mais aussi la tentative d’assassinat dont il a été victime deux ans plus tôt. Célébré sur les scènes du monde entier avec son groupe, The Wailers, il est décédé en 1981 à Miami des suites d’un cancer, à 36 ans seulement.