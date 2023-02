"Empire of Light" : Olivia Colman illumine le drame bouleversant de Sam Mendes

"Cet endroit est pour les gens qui veulent s’évader. Ceux qui n’ont nulle part où aller", martèle Norman, le projectionniste incarné par Toby Jones. Plus qu’un lieu où se mêle fiction et réalité, Empire of Light fait du cinéma le point de rencontres de personnes dont les chemins ne se seraient sans doute jamais croisés. À commencer par Hilary et Stephen, duo qui irradie tout au long du film par sa touchante complicité. Elle a la quarantaine, vit seule et lutte contre une santé mentale fragile. Il a la vingtaine, vient d’être embauché au cinéma mais ne rêve que d’aller étudier loin de cette ville.