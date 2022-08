"Jeanne du Barry" : première photo de Johnny Depp en Louis XV pour Maïwenn

Sur la photo diffusée sur Twitter, Johnny Depp apparaît de profil avec un bandeau noir sur les yeux noué sur sa longue perruque blonde, coiffée en queue de cheval. Maïwenn, elle, sera Jeanne du Barry, la dernière favorite du roi, dans ce film qui compte aussi au casting Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky , Pascal Greggory et India Hair. Le tournage, qui a démarré le 26 juillet pour une durée de onze semaines, se déroule notamment à Versailles et dans d’autres châteaux de la région parisienne, précise Deadline, qui cite la société de production Why Not Productions.