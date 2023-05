Corinne Masiero : "Tous et toutes, on s’est retrouvés marginaux à un moment de notre vie"

Corinne, on dirait que vous lui faisiez un petit peu peur…

Corinne Masiero : Pourquoi vous dites ça ? (sourire). Il n’y a pas de quoi être impressionné, je ne suis pas Isabelle Adjani. Il faut se calmer. Je ne suis pas Madonna non plus. Je ne suis pas Capitaine Marleau non plus. Je m’appelle Corinne Masiero. C’est différent. Franck Cimière, le réalisateur, m’avait parlé de Vincent, de son parcours professionnel. Et j’étais impressionnée par les choses qu’il avait faites. Par sa vie aussi. Les handicaps dont il a pu souffrir rejoignaient les miens, même s’ils sont différents. On a subi les mêmes regards hostiles, les mêmes moqueries, les mêmes mépris. Après, quand on est sur le plateau, ce n’est pas de la psychothérapie filmée. Pas du tout. Vincent, c’est un acteur professionnel très doué. Et j’ai dû m’adapter à son niveau de jeu qui était quand même très élevé. Parce qu’intellectuellement, il est beaucoup plus balèze que moi !