De retour au cinéma, "La Petite Sirène" de Disney modernise ses chansons pour parler de consentement

Plus de 30 ans après ses premiers plongeons au cinéma, elle continue de rêver à "partir là-bas". La flamboyante Ariel repart à la conquête du public au cinéma dès le 24 mai avec une nouvelle héroïne et un nouvel état d’esprit. Le rôle-titre de La Petite Sirène en prises de vues réelles a été confiée à la chanteuse afro-américaine Halle Bailey. En plus de chansons inédites, elle interprètera celles qui ont fait le succès du dessin animé Disney librement inspiré par le conte d’Andersen. Des morceaux qui, pour certains, seront légèrement différents des versions originales.