Garance Marillier : "On connaît tous Zidane, mais c'est honteux qu’on ne connaisse pas tous Marinette Pichon !"

Pour être crédible à l’écran, Garance Marillier s’est astreinte à un entraînement quotidien, très en amont du tournage. "C'était essentiel de soigner les détails. Les appuis, les changements de position, évidemment la frappe. Les appels et tout le jeu sans ballon", souligne-t-elle. "J’ai aussi fait un renforcement musculaire par ce que je n’avais pas la condition physique de base. Pendant six mois, je ne pouvais ni boire ni sortir le soir, au risque de le payer cher le lendemain matin !".

Pour la comédienne, réduire le film à sa dimension sportive serait bien évidemment réducteur. "Marinette a été messagère de plein de combats précurseurs dans la société et c’est important de continuer à les défendre", insiste-t-elle. "On a l’impression que les choses ont changé ? En réalité, pas tant que ça. Regardez les chiffres des violences faites aux femmes. La lutte contre l’homophobie aussi. Les gens continuent de souffrir et un film comme celui-là leur offre une représentation positive".