VIDÉO - "Mission : Impossible 7" : Tom Cruise dans une course-poursuite "comme aucune autre"

Après avoir parcouru Paris à toute vitesse dans le film précédent, le réalisateur Christopher McQuarrie a posé ses caméras à Rome lors de la pandémie en 2020. "C’est la ville qui a façonné la poursuite. La circulation y est difficile et les pavés rendent la conduite imprévisible", note-t-il dans un making-of publié par les studios Paramount. "On a tout tourné sans effets spéciaux (…). Ça se résume à une chose : comment on implique les spectateurs ? Je veux juste qu’ils s’éclatent", ajoute Tom Cruise.