Les Tortues Ninja font leur crise d’ado au cinéma : un film "irrévérencieux, rebelle et punk rock"

Comment vous êtes-vous retrouvé à faire équipe avec Seth Rogen et Evan Goldberg, producteurs entre autres des sulfureux The Boys et Sausage Party ?

J’étais en quête de mon prochain projet après Les Mitchell contre les machines. Mon agent m’a demandé si j’aimais leurs films et si j’aimais les Tortues Ninja. J'ai évidemment répondu oui deux fois ! Il m’a parlé d’un film Tortues Ninja qui se passerait au lycée et j’ai immédiatement demandé à ce qu’il m’obtienne un rendez-vous. Il n’était pas sûr que ça puisse se faire, mais ça a marché. Je crois qu’on a vraiment noué un lien avec Seth et Evan grâce à notre désir commun de raconter une histoire authentique et de faire des Tortues des ados, ce qui pour moi est l’une des choses les plus uniques de ce film.

On aurait pu s’attendre à voir un film pour adultes dans la lignée de Sausage Party, qui avait fait grand bruit à sa sortie, mais le vôtre est très familial. Y avait-il une première version du script plus grossière ?

Non, non, non ! On a supprimé beaucoup de gros mots, parce que les Tortues en disaient souvent. On les avait laissés pour que ça semble naturel mais dans le même temps, on voulait conserver une classification qui permettrait au plus grand nombre de le voir (aux États-Unis, deux "f*ck" suffisent à interdire un film aux moins de 17 ans, ndlr). Ça n’a jamais été grivois. Je crois que beaucoup de personnes sur Internet s’attendaient à quelque chose comme ça en effet. J’espère qu’ils seront ravis au final que Seth Rogen n’ait pas transformé les Tortues Ninja en Sausage Party !

Il y a beaucoup de noms célèbres au générique, dont ceux d’Atticus Ross et Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails. Comment les avez-vous convaincus de signer la musique originale du film ?

Je ne sais toujours pas ! Notre superviseur musical a pu nous mettre en contact avec eux. Je suppose qu’ils étaient fans des Mitchell contre les machines et C'est la fin, du travail de Seth et Ethan. On leur a présenté le film et on leur a expliqué la touche artistique audacieuse qu'on souhaitait lui donner. On voulait vraiment que le film prenne de grands risques et je crois que c’est ce à quoi ils ont répondu.