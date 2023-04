"Joker 2" : Joaquin Phoenix de retour sur les marches du Bronx... avec Lady Gaga

Comme le premier volet, cette suite très attendue est écrite et réalisée par Todd Philipps. Voir Lady Gaga chanter et danser confirme la rumeur selon laquelle son film serait une comédie musicale, librement inspirée de New York, New York de Martin Scorsese. Pour le reste, on sait peu de choses de l’intrigue qu’il a concoctée. Sinon que les amants maudits vont se rencontrer à l’Asile d’Arkham. Avant de faire les 400 coups à l’extérieur, visiblement.