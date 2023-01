"Tirailleurs" : quelle est la part de réalité et de fiction dans le film avec Omar Sy ? Deux experts répondent

À l’écran, Bakary et Thierno sont totalement déboussolés lorsqu’ils se retrouvent la première fois sur le front. Ce qui peut donner l’impression que les tirailleurs ont été "sacrifiés" pour la France. "L’idée qu’ils servaient de chair à canon, c’est faux. On n’envoie pas au front des hommes sans formation", tempère Michel Goya. "Dans le cas des tirailleurs, ils ont eu une formation sur place, en Afrique, puis à leur arrivée en France. Dans le film, il y a un raccourci. Mais dans la réalité c’est beaucoup plus long. Malgré tout, c’est vrai qu’ils sont sans expérience du combat."

"À l’époque, les tirailleurs sénégalais ne combattent que six mois par an", précise Anthony Guyon. "D’octobre à avril, ils vivent dans des camps du Sud-Est principalement, dans la zone de Fréjus et Saint-Raphaël. Ces six mois, on espère les mettre à profit pour les former. Mais il faut bien se dire que les meilleurs officiers et sous-officiers français sont laissés au front. L’encadrement dans ces camps est généralement assez pitoyable. La volonté de les former existe. Mais la formation est assez lamentable."