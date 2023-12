"Une équipe de rêve" : l’histoire vraie des pires footballeurs du monde en cache une autre

Le scénariste Taika Waititi transforme le documentaire consacré à la sélection des Samoa américaines, connue pour avoir enregistré l’une des plus lourdes défaites de l’histoire du football, en comédie feel-good à découvrir ce mercredi en salles. Son avant-centre, Jaiyah Saelya, est devenue la première joueuse transgenre à prendre part aux qualifications d’une Coupe du monde, il y a douze ans. TF1info l’a rencontrée en compagnie de Kaimana, l’actrice qui l’interprète à l’écran.

C’est le genre de récit tellement improbable qu’on finit par douter de sa véracité. Mais les archives sont là pour nous rappeler que rien n’a été inventé. Les Samoa américaines, archipel du Pacifique situé à mi-chemin entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ont fait parler d’elles après un match de football resté dans l’Histoire. Le 11 avril 2001, la sélection nationale est sévèrement battue par les Australiens (0-31). Du jamais-vu lors d’une rencontre internationale. Dix ans plus tard, l’équipe est toujours dernière au classement Fifa mais elle recrute l’ancien coach de MLS americano-néerlandais Thomas Rongen pour espérer enfin marquer le premier but de son histoire lors des qualifications à la Coupe du monde 2014 au Brésil.

C’est difficile pour les gens comme moi de briser les frontières. Jaiyah Saelua, footballeuse et légende de la Fifa

Il y a sept ans, un documentaire suivait au plus près ce groupe pas comme les autres, à l'image de Les Yeux dans les bleus pour l'équipe de France. Taika Waititi a fait de l’histoire de ces losers magnifiques une comédie feel-good qui tombe à point nommé pour conclure l’année. Dans Une équipe de rêve, au cinéma ce mercredi 20 décembre, le réalisateur des deux derniers Thor et du bouleversant Jojo Rabbit met son grain de sel à un parcours qui n’en manque pas. Le cinéaste néo-zélandais d’origine maori signe un film loufoque et tendre à la fois, qui rend hommage à la culture samoane et à son indéboulonnable vivre-ensemble. En son cœur ? Jaiyah Saelua, attaquante de la sélection dont l’influence rayonne dans tout l’archipel. Au-delà de tout concept de genres.

Son arrivée sur le terrain en robe estivale et larges lunettes de soleil désarçonne le sélectionneur Thomas Rongen, incarné par Michael Fassbender. "Je ne sais pas où s’entraîne l’équipe féminine mais ce n’est pas ici", lui lance-t-il. Jaiyah Saelua est ce que les Samoans appellent une fa’afafine, terme désignant des personnes au sein desquelles cohabitent deux esprits, un masculin et un féminin. "C’est difficile pour les gens comme moi de briser les frontières. C’est un monde tellement vaste et il y a tellement de problématiques sociales qui nous concernent nous, les transgenres", note pour TF1info la véritable Jaiyah Saelua, qui utilise des pronoms féminins.

Aujourd’hui âgée de 35 ans, elle s’estime "chanceuse" d’être originaire "d’une région du monde qui inclut tellement les personnes comme elles, qui ont leur place dans la société". Elle n'avait que 11 ans quand elle a démarré le football, sans se poser la question de savoir dans quelle équipe jouer car la mixité a toujours prévalu sur son archipel. Première joueuse transgenre à avoir pris part aux qualificatifs d’une Coupe du monde, Jaiyah Saelua a été honorée du titre de "légende de la Fifa" par le président de l’institution, Gianni Infantino, en marge du Mondial féminin auquel elle a assisté en Australie cet été.

"C’est de loin le plus grand honneur que j’ai reçu dans ma carrière footballistique", souligne sur Instagram celle qui a aussi été nommée ambassadrice pour l’inclusion dans le sport par la Fifa. Quand on lui demande ce que penserait la jeune Jaiyah de ce chemin qui l'a menée indirectement jusqu’aux salles de cinéma, elle estime qu’elle serait "très impressionnée et fière". Dans les notes de production, Taika Waititi indique que "lorsque vous adaptez un documentaire, vous devez vous donner la liberté de changer les choses". De quoi sous-entendre que sa version de l’histoire n’est pas tout à fait celle qui s’est réellement produite. Mais Kaimana, dont c’est le premier film, a tenu à garder "le pouvoir" qui se dégage de Jaiyah pour sa propre interprétation. Les deux femmes, toutes deux fa’afafine, ne se sont rencontrées qu’une fois avant le début du tournage à Hawaï.

"Je ne crois pas que c’était prévu. J’ai juste eu de la chance qu’elle ait décidé de venir à la soirée de lancement. Elle est si magnifique, elle est époustouflante. J’ai essayé de prendre ça avec moi. Comme elle me l’a dit, ce rôle est une collaboration entre la personne qu’elle est, ce que j’apporte au personnage, et ce que Taika Waititi a créé. J’ai essayé d’assembler tous ces éléments", sourit Kaimana. Le résultat à l’écran ? Une héroïne déterminée qui invite les spectateurs à sortir des sentiers battus.

"C’est une très bonne façon de résumer la plupart des messages que le film apporte", acquiesce l’actrice non-binaire qui utilise aussi des pronoms féminins. "Vous n'avez pas besoin d'être fan de football ou d'aimer les comédies pour aimer ce film", renchérit Jaiyah Saelua pour qui le message principal véhiculé par Une équipe de rêve tient en deux mots : "être heureux". Tout simplement.