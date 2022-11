"Une robe pour Mrs. Harris" : une fabuleuse fable qui invite à "poursuivre ses rêves"

Fable merveilleuse portée par une héroïne diablement attachante, Une robe pour Mrs. Harris se fait aussi fable sociale, entre défense des droits des travailleurs de Dior et grève des éboueurs qui paralyse la première ville de France. Pour des questions de budget, et parce que Budapest "ressemble plus à Paris dans les années 50 que Paris aujourd’hui", c'est dans la capitale hongroise qu'ont été dressés les décors principaux permettant de recréer la ville lumière, souligne Anthony Fabian. "La haute couture, ce n’était pas vraiment mon truc. Les robes non plus", nous dit celui qui signe un film chaleureux à destination de tous les publics. "C’est une histoire qui parle de poursuivre ses rêves. Tout le monde peut le comprendre", assure-t-il.