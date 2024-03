Il est pressenti pour incarner James Bond : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Aaron Taylor-Johnson

La presse britannique s’enflamme ce mardi 19 mars au sujet de l’identité du successeur de Daniel Craig. "The Sun" assure même que le rôle de l’agent 007 a été proposé à l’acteur anglais Aaron Taylor-Johnson, au cœur des rumeurs depuis des mois. Portrait morcelé d’un père de famille à la filmographie déjà musclée.

Habemus Bondam ? Bientôt trois ans après les adieux de Daniel Craig dans Mourir peut attendre, la fumée blanche est sortie des pages du Sun qui est certain d’avoir mis la main sur le prochain interprète de James Bond. Son nom est Taylor-Johnson, Aaron Taylor-Johnson. Popularisé par le violent et barré Kick-Ass en 2010, l’acteur anglais de 33 ans s’est invité dans la liste des prétendants il y a un petit moment déjà.

"Je trouve charmant et merveilleux que les gens me voient dans ce rôle. Je le prends comme un grand compliment", commentait-il dans une interview à Numero la semaine dernière. Selon The Sun, la mission lui a formellement été proposée et il ne lui reste plus qu’à "signer son contrat" dans les jours qui viennent. De quoi faire trembler la presse britannique autant que les fans de l’espion de sa Majesté, impatients de voir ce que leur réserve le reboot de la célèbre franchise.

Michael Tran / AFP

Il porte le nom de sa femme

Né Aaron Johnson dans l’Angleterre de 1990, sa vie change en 2008 sur le tournage du film Nowhere Boy, dans lequel il rejoue la jeunesse de John Lennon. Entre lui et sa réalisatrice Sam Taylor-Wood, c’est le coup de foudre. La presse à scandales se délecte de leur idylle peu conventionnelle. Il a 18 ans, elle 23 de plus et est déjà mère de deux enfants. Le couple se fiance et donnera naissance à deux fillettes, Wylda Rae en 2010 puis Romy Hero en 2012. La même année, les jeunes parents se marient et décident d’accoler leurs noms pour devenir les Taylor-Johnson.

Il a failli jouer Spider-Man

Les super-héros et lui, c’est une grande histoire. Révélé par le déjanté Kick-Ass, Aaron Taylor-Johnson est approché pour se glisser dans le costume de l’homme-araignée lorsque la franchise est relancée. Son compatriote Andrew Garfield est finalement choisi pour devenir le nouveau Peter Parker. Mais lui ne tourne pas le dos aux super-pouvoirs. Marvel fait de lui son Pietro Maximoff/Quicksilver pour le cinéma. Après une première apparition dans une scène post-crédits de Captain America : le Soldat de l’hiver, il revient en force dans Avengers : l’Ère d’Ultron. Cet été, il racontera "la genèse sanglante" d’un autre héros Marvel, pour Sony cette fois. Il sera Kraven le chasseur, le meilleur ennemi de… Spider-Man. De quoi boucler la boucle.

Il est l’égérie d’une grande maison de couture

Son look de jeune premier et son physique d’apollon grec ne pouvaient pas échapper au milieu de la mode. Même la moustache lui allait bien dans le déjanté Bullet Train avec Brad Pitt. Élu parmi les hommes les mieux habillés de la planète par GQ en 2015, il a aussi tapé dans l’œil de plusieurs marques de luxe, qui ont fait de lui l’image de leurs parfums. Après une collaboration avec Givenchy, il est le nouveau visage de la fragrance Acqua di Gio de l’Italien Armani. Parce que lui aussi, il le vaut bien.

Il a fait ses débuts à Hollywood avec Jackie Chan

Acteur depuis son plus jeune âge, Aaron Taylor-Johnson enchaîne publicités, séries télé et pièces de théâtre dans le West End londonien. C’est à 12 ans qu’il découvre le cinéma américain, décrochant un rôle dans Shanghaï Kid II face à Jackie Chan et Owen Wilson. La star chinoise du cinéma d’action lui apprend à dépasser ses limites. Mais déçu par Los Angeles, il rentre en Angleterre. Il arrête les cours à l’âge de 15 ans pour se consacrer au cinéma. Quand il finit par retenter sa chance outre-Atlantique, les échecs se multiplient. "Rejet, rejet, rejet. Tout le temps", se souvient-il dans Esquire. Mais alors qu’il est en route vers l’aéroport direction Londres, il reçoit un coup de fil lui demandant de venir auditionner pour… Kick-Ass.

Il vit dans une ferme

La pandémie de Covid-19 terminée, la famille Taylor-Johnson quitte les hauteurs de Hollywood pour la campagne anglaise. Il y a deux ans, l’acteur, sa femme et leurs filles s’installent dans une ancienne ferme du Somerset achetée douze ans plus tôt. Au magazine Esquire, il raconte que son goût pour la cuisine l’a poussé à en savoir plus sur la provenance de ses ingrédients. Il a établi un potager et a même adopté des cochons et des vaches. D’après le designer Tom Ford, réalisateur de Nocturnal Animals qui lui a valu un Golden Globe en 2017, Aaron Taylor-Johnson peut faire "la tarte aux cerises la plus délicieuse que vous ayez jamais mangée".