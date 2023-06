The Flash, Superman, Wonder Woman… Les superhéros DC Comics ont-ils perdu leurs pouvoirs ?

Et Batman dans tout ça ? L’an dernier, Robert Pattinson a séduit les fans dans une version rajeunie du Dark Knight. Une suite est actuellement en préparation, toujours avec le réalisateur Matt Reeves. Mais pas seulement : en début de semaine, Gunn et Safran ont annoncé avoir confié à Andy Muschietti le soin de réaliser The Brave and The Bold, une adaptation d’une série de comics des années 1990 où Damian, le fils de Bruce Wayne, endosse le costume de Robin et mate la racaille avec papa. Avec là encore de nouveaux comédiens ?

Si tout va bien, tout ce petit monde pourrait se croiser, s’affronter et se rabibocher dans plein de films encore hypothétiques. La seule condition ? Que le public soit au rendez-vous. D’ici là, c’est Joaquin Phoenix qui reviendra hanter les rues de Gotham dans Joker : Folie à deux de Todd Phillips. Prévue sur les écrans le 2 octobre 2024, cette suite très attendue verra Arthur Fleck vivre le grand amour avec Harley Quinn, sa psy interprétée par Lady Gaga. Et là, on valide direct.