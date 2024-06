Malgré une critique enthousiaste, le spectaculaire "Furiosa" de George Miller peine à séduire les spectateurs partout dans le monde. Une contreperformance similaire à celle de plusieurs superproductions récentes comme "SOS Fantômes : Le Royaume des Glaces" et "The Fall Guy". En multipliant les suites, remakes et reboots en tous genres, les studios sont-ils en train de tuer les franchises à succès ?

Les studios hollywoodiens ont-ils perdu la recette magique du blockbuster ? Depuis la nuit des temps, ce terme générique désigne les films américains à gros budget conçus pour attirer un large public. L’été dernier, le succès simultané de Barbie et Oppenheimer a prouvé que les salles obscures pouvaient encore créer l’événement et n’avaient pas encore perdu la bataille devant la montée en puissances des plateformes. Un an plus tard, rien n’est moins sûr comme le montre le flop actuel de Furiosa, le cinquième volet de la saga Mad Max.

Sur le papier, pourtant, tout était réuni pour attirer les foules. Des scènes d’action grandioses orchestrées de main de maître par le cinéaste George Miller. Une star féminine en vogue en la personne de Anya Taylor-Joy qui incarne une version rajeunie du personnage crée par Charlize Theron dans l’opus précédent, Fury Road, en 2015. La présence au générique de Chris Hemsworth, le Thor de chez Marvel, dans un contre-emploi aux petits oignons. Une critique unanime et un lancement en grandes pompes au Festival de Cannes...

Un accident industriel ? Pas si sûr...

Hélas ! Aux États-Unis, Furiosa a été battu par le film d’animation Garfield à sa sortie durant le week-end du Memorial Day avec 30,4 millions de dollars de recettes, loin des estimations des spécialistes. En France, il s’est contenté de 350.000 entrées en première semaine, loin, très loin derrière le phénomène Un p’tit truc en plus. Avec 114 millions de dollars de recettes dans le monde pour le moment, cette superproduction qui a coûté plus de 150 millions ne devrait pas rentrer dans ses frais. Et la perspective d’un sixième opus, espérée par les fans hardcore, paraît désormais très compromise. Un accident industriel ? Pas si sûr.

Depuis le carton de Dune 2 début février, la plupart des grosses machines américaines patinent au démarrage. C’est le cas de SOS Fantômes : Le Royaume des Glaces (200 millions de dollars dans le monde), The Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt (157 millions) ou encore La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume (337 millions). Le point commun à toutes ces superproductions coûteuses ? Ce sont au choix des suites, des remakes ou des reboots, destinés à capitaliser sur un succès récent ou plus ancien. Et limiter les risques après la période du Covid qui a fait vaciller l’équilibre financier des studios.

Leurs contreperformances au box-office ne signifient pas nécessairement que ce sont de mauvais films, comme le prouve Furiosa. Mais le parfum de déjà-vu qui se dégage ce type de projet finit peut-être par être rédhibitoire pour des spectateurs de plus en plus sélectifs au moment de réserver un ticket de ciné. La tendance va-t-elle se confirmer dans les prochaines semaines avec les sorties de Bad Boys 4, Vice-Versa 2, Moi, Moche et Méchant 4 ou encore Deadpool & Wolverine ? En cas d’échecs, les studios n’auront peut-être plus qu’une seule solution : faire des films originaux.