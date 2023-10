"Germinal", "Astérix", "L’As des As"… Mort de l’acteur Jean-Roger Milo

Né en banlieue parisienne en 1957, Jean-Roger Milo apprend son métier au théâtre aux côtés de l'acteur Sacha Pitoëff. C'est au tournant des années 1980 qu'il débute au cinéma en interprétant des rôles de méchants dans des polars comme Tir Groupé avec Gérard Lanvin et Véronique Jannot et Un dimanche de flic avec Victor Lanoux et Jean Rochefort. Il joue ensuite aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans L’As des As de Gérard Oury et Le Marginal de Jacques Deray. On le voit également dans La lune dans le caniveau de Jean-Jacques Beineix.

Au début des années 1980, sa carrière connaît un coup d’arrêt alors qu’il s’apprête à tenir l’un des rôles principaux de Rue Barbare de Gilles Béhat. Après avoir défendu un adolescent lors d’une bagarre, l’acteur reçoit un coup de barre de fer. Après avoir passé huit heures dans le coma, il reste hospitalisé plusieurs mois. Remplacé par Bernard-Pierre Donadieu, il a fait perdre une grosse somme d’argent à la production et le métier lui fait alors payer le prix fort. "J'étais dehors, pour moi le cinéma était fini", racontera-t-il plus tard dans Libération.