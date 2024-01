Golden Globes 2024 : "Anatomie d’une chute" en route pour un trophée historique ?

La Palme d'or du dernier Festival de Cannes est en lice dans quatre catégories aux Golden Globes 2024, qui seront décernés dimanche à Los Angeles. Si elle décroche le trophée du meilleur film international, Justine Triet sera la première réalisatrice française primée dans cette catégorie. De quoi donner encore davantage de regrets au comité de sélection tricolore qui l'a écarté de la course à l'Oscar.

C’est le "french film" qui fait craquer Hollywood. À 48 heures de la 81ème cérémonie des Golden Globes, Anatomie d’une chute figure en bonne position dans tous les pronostics de la presse américaine. Nommé dans quatre catégories, la Palme d’or de la Française Justine Triet semble promise au trophée du meilleur film international face à de solide concurrents comme The Zone of Interest du Britannique Jonathan Glazer ou Moi Capitaine de l’Italien Matteone Garrone.

Dans cette catégorie, la France l’a emporté à neuf reprises depuis la création du trophée en 1949… dont trois fois avec le même homme. Il s'agit de Claude Lelouch, récompensé pour le classique des classiques Un homme et une femme en 1966, Vivre pour vivre en 1967 et Les Misérables en 1995. Les autres lauréats tricolores distingués aux Globes ? Une liste très select qui couvre un demi-siècle du cinéma français.

En 2016, le Néerlandais Paul Verhoeven triomphait avec "Elle", un film sous pavillon tricolore. La dernière victoire de la France à ce jour... - AFP

René Clément (Le Passager de la pluie, 1970), Edouard Molinaro (La Cage aux Folles, 1979) Jean-Paul Rappeneau (Cyrano, 1990) et Régis Wargnier (Indochine, 1992) ont été couronnés tout comme l’Américain Julian Schnabel et le Néerlandais Paul Verhoeven avec des films sous pavillon bleu blanc rouge, Le Scaphandre et le Papillon (2007) et Elle (2016). Pas besoin de vous faire un dessin : Justine Triet serait donc la toute première cinéaste française au palmarès.

Décernés par la presse étrangère à Hollywood, les Golden Globes préfigurent souvent le résultat des Oscars. Claude Lelouch avec Un homme et une femme, Régis Wargnier et Paul Verhoeven ont transformé l’essai. Ce ne sera pas le cas de Justine Triet puisque notre comité de sélection lui a préféré Tran Ahn Hung avec La Passion de Dodin Bouffant, au prix d’une polémique retentissante.

Dimanche soir, Anatomie d’une chute aura également l’honneur de représenter la France dans la catégorie meilleur film dramatique face à des mastodontes comme Oppenheimer de Christopher Nolan et Killers of The Flower Moon de Martin Scorsese. Dans celle de la meilleure actrice dans un rôle dramatique, Sandra Hüller aura Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) et Carey Mulligan (Maestro) parmi ses rivales. Enfin, dans la catégorie meilleur scénario, Justine Triet et son compagnon Arthur Harari défieront notamment le couple Greta Gerwig-Noah Baumbach pour Barbie, le grand favori de la soirée avec neuf nominations.

Depuis le début de la saison des prix, Anatomie d’une chute n’en finit plus d’empiler les récompenses partout dans le monde. Ce puissant drame judiciaire a été distingué à cinq reprises aux Prix du cinéma européen, deux fois aux Gotham Independant Films Awards ou encore une fois par le New York Film Critics Circle. Et ce vendredi, il vient de récolter pas moins de sept nominations aux Baftas, les César britanniques.