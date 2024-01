"Anatomie d’une chute" : Justine Triet félicitée par Emmanuel Macron après les Golden Globes

Emmanuel Macron a salué la victoire du film français "Anatomie d’une chute" dimanche soir à Hollywood. La Palme d’or du dernier Festival de Cannes a reçu le trophée du meilleur film étranger et du meilleur scénario. Après le discours virulent de la réalisatrice en mai dernier sur la Croisette, le chef de l’État s’était abstenu de tout commentaire.

C’est un message sobre mais symbolique. "Fier de voir le cinéma français récompensé aux Golden Globes. Félicitations à Justine Triet, aux acteurs et à toute l’équipe du film Anatomie d’une chute", écrit le président Emmanuel Macron sur Twitter ce lundi 8 janvier.

Dimanche soir, ce puissant drame judiciaire dont raffolent les Américains a remporté le trophée du meilleur film en langue étrangère, le premier attribué à une réalisatrice française dans cette catégorie après neuf victoires masculines. Mais aussi le trophée du meilleur scénario pour son auteure et son compagnon Arthur Harari. Si les félicitations du chef de l’État ne sont pas anodines, c’est parce que le principal intéressé s'était gardé de tout commentaire lorsque Justine Triet avait décroché la Palme d’or au Festival de Cannes en mai dernier. La conséquence de ses propos virulents contre la réforme des retraites et la défense de l’exception culturelle ?

Un succès partout dans le monde

À l’époque, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak s’était déclarée "estomaquée" par un "discours injuste", la première de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Depuis, Anatomie d’une chute a cartonné en salles, avec à ce jour plus de 1,4 million de spectateurs en France. Et plus de 1,2 million à l'étranger.

En octobre dernier, la décision du comité de sélection de ne pas retenir la Palme d’or pour représenter la France dans la course à l’Oscar du meilleur film international avait suscité la colère de nombreux cinéphiles, certains y voyant une intervention politique. Une rumeur fermement démentie par le Centre National de la Cinématographique auprès de TF1info.

Depuis le début de la saison des prix, Anatomie d’une chute multiplie les récompenses partout dans le monde. Le film a notamment remporté cinq trophées aux European Film Awards, deux prix aux Gotham Awards, un prix au New York Films Critics Circle. Mais c’est la toute première fois que le chef de l’État félicite l’équipe du film.