"Gran Turismo" ou l’incroyable histoire vraie de Jann Mardenborough, gamer devenu champion automobile

Dans le rôle du créateur de la GT Academy, l'homme sans qui ce pari fou ne se serait jamais réalisé, on retrouve Orlando Bloom, qu'on désespérait de revoir au générique d'une superproduction depuis Le Seigneur des Anneaux et Pirates des Caraïbes. "Ce qui est merveilleux avec ce film, c'est qu'à l'intérieur d'une grosse franchise de jeu vidéo, on trouve l'histoire véritable et sincère de Jann", observe-t-il.

"Mon personnage est un passionné et un pro du marketing. Il a osé faire un rêve immense et il a réalisé celui de ce garçon du même coup", souligne l'acteur. Prêt pour une suite en cas de succès au box-office ? "Je ne sais pas où on pourrait aller ensuite, très honnêtement", avoue l'intéressé. "Mais si les gens aiment ce film, qui sait ? Cette fois, je voudrais bien voir Danny monter dans une voiture !".

>> Gran Turismo de Neill Blomkamp. Avec Archie Madekwe, David Harbour, Orlando Bloom. 2h15. En salles le 9 août.