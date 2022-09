"Ne nous tournez pas le dos !" : Volodymyr Zelensky s’invite à la Mostra de Venise

Pour le président ukrainien, "le pouvoir ne se résume pas aux missiles et aux armes nucléaires. Pour nous, il réside dans la philosophie, dans la raison et dans les mots." Après avoir encouragé son auditoire à "parler de cette guerre avec le langage le plus clair possible, le langage du cinéma, celui que nous parlons tous", il a laissé la place à l'image aux prénoms de 358 enfants et adolescents tués depuis le début du conflit en février.