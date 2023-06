Harrison Ford à la retraite à 80 ans ? "Je ne vais pas bien quand je ne travaille pas"

D’une saga à l’autre, c’est chez Marvel qu’on le reverra bientôt puisqu’il a été choisi pour incarner le général Thaddeus "Thunderbolt" Ross dans les prochains Captain America : New World Order et Thunderbolts. Un rôle dans lequel il s’est glissé suite à la disparition l'an dernier de son collègue William Hurt.

"J’ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. Alors maintenant, j’ai envie de m’essayer à des choses que je n’ai jamais faites", expliquait-il à The Playlist l’hiver dernier. C'est avec le même désir d’expériences nouvelles qu’il a récemment tourné les séries Shrinking et 1923, le spin-off de Yellowstone. Infatigable, on vous dit.