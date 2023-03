Harry Potter bientôt papa : la compagne de Daniel Radcliffe attend un heureux événement

Grande nouvelle pour Daniel Radcliffe. La star de Harry Potter s'apprête à devenir papa pour la première fois. Sa compagne Erin Drake, 38 ans, est enceinte, comme l'a confirmé un représentant du couple au Mirror. De récentes photos de la comédienne avec le ventre rond dans les rues de New York avaient mis la puce à l'oreille des fans de l'acteur.

"Daniel et Erin ne pourraient être plus heureux d’attendre un enfant. Ils sont absolument ravis et ont hâte de former une famille de trois personnes. Ils l’ont annoncé récemment à leur famille et à leurs amis. C’est une période incroyablement excitante", a confié une source proche du couple au Mirror.