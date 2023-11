Brute, vibrante et musicale : la genèse de "Hunger Games" sort ses griffes au cinéma

Huit ans après la sortie du quatrième film, la saga qui a popularisé Jennifer Lawrence renaît de ses cendres - mais sans sa star. En salles ce mercredi 15 novembre, "La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur" rembobine 64 ans en arrière à l’époque des premiers jeux de la faim télévisés. Un retour à Panem aussi percutant que ses prédécesseurs, que décryptent pour TF1info Nina Jacobson et Francis Lawrence, sa productrice et son réalisateur historiques.

Novembre 2015. Jennifer Lawrence entame son ultime tour promotionnel dans la peau de Katniss Everdeen avant la sortie de La Révolte - Partie 2, quatrième et dernier film de la saga Hunger Games adaptée des romans de Suzanne Collins. Interrogée par nos soins lors de la conférence de presse parisienne sur l’éventualité d’une suite, d’un projet dérivé ou d’un préquel, la productrice historique de la franchise Nina Jacobson nous assurait que rien ne ferait sans un nouvel ouvrage de l’autrice. L’histoire de Panem n’avait visiblement pas livré son dernier mot…

64 ans avant que Katniss n'entre dans l'arène

Huit ans plus tard, c’est sur Zoom que Nina Jacobson se souvient du jour où la machine Hunger Games s’est remise en marche. "Début 2020, on a reçu un appel de Suzanne nous disant : 'J’ai écrit un nouveau livre. Je ne veux pas trop en dire si ce n’est que ça se déroule dans le passé, qu’il s’agit de l’histoire des origines du président Snow et qu’il y a un élément musical'. C’est tout ce que nous savions", nous raconte la productrice.

Alors que les déplacements sont limités en raison de la pandémie de Covid, elle et Francis Lawrence, réalisateur des trois précédents films, se rendent chacun leur tour chez l’agent de l’autrice afin de découvrir le manuscrit de La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. "Je n’arrivais pas à arrêter la lecture, je l’ai dévoré en deux fois. J’aurais pu le lire d’une traite si j’avais pu emporter les épreuves chez moi", poursuit-elle.

Les scénaristes Michael Lesslie (Assassin’s Creed) et Michael Arndt (Hunger Games : l’embrasement) enclenchent le mouvement pour transformer ce roman inédit de 517 pages en un film de 2h37 sans temps mort. Ne cherchez pas Jennifer Lawrence et Josh Hutcherson à l’écran. La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur plante son décor 64 ans avant les Hunger Games auxquels ont participé Katniss Everdeen et Peeta Mellark.

Panem se relève à peine de la guerre civile. Le sanguinaire président Snow, incarné avec froideur par Donald Sutherland, n'est encore qu’un jeune étudiant. Coriolanus et ses camarades de promotion deviennent les premiers mentors de l’histoire des jeux de la faim qui, pour la première fois aussi, sont télévisés. Chargé d’encadrer la fougueuse Lucy Gray Bird, artiste itinérante du district 12, le blondinet au regard perçant ne sera plus jamais le même.

J'avais l'impression qu'en vieillissant, Tom Blythe pourrait commencer à ressembler à Donald Sutherland Francis Lawrence

"Ce que j'aime dans ce récit, c'est qu'il s'agit de l’histoire des origines d’un méchant, de la descente d'un jeune homme dans les ténèbres. Mais c'est aussi celle des origines de beaucoup de choses. Celles des jeux, celle sde certains comportements mais moins de la propagande qui était une facette importante des films originaux", explique à TF1info Francis Lawrence qui réinvente l’univers en conservant ses fondamentaux.

De manière plus brute et peut-être plus percutante encore. Less is more dans cette genèse de Hunger Games qui se déploie dans un minimalisme inspiré du Berlin d’après-guerre, à l’image de l’arène rudimentaire qui accueille les jeux.

Metropolitan Filmexport

Du béton partout et de l’air nulle part dans ce Capitole du passé, mais aussi "des clins d’œil à ce que Panem va devenir avec le design des voitures, certaines technologies, la coiffure, le maquillage et le garde-robe", note le réalisateur qui collabore à nouveau avec Trish Summerville, la costumière du deuxième Hunger Games. Habitué à tourner en décors naturels – la région parisienne avait accueilli les deux derniers Hunger Games -, le cinéaste a cette fois posé ses caméras en Allemagne et en Pologne.

C’est là, dans un train qui l’emmenait en repérage, qu’il a visionné l’audition de Tom Blyth pour le rôle de Coriolanus Snow. "Pas familier" avec le travail de l’acteur britannique de 28 ans, il l’a immédiatement "trouvé très bon". "Il avait les grands yeux bleus dont nous avions besoin pour faire le lien avec Donald Sutherland. J'avais l'impression qu'en vieillissant, il pourrait commencer à lui ressembler. Je savais qu'il serait capable d'apporter toutes les émotions dont nous avions besoin au début, lorsque vous avez de l'empathie pour lui et que vous l'encouragez. Mais aussi le côté plus sombre", détaille-t-il.

Nous sommes tous à la fois oiseau chanteur et serpent. Aucun d'entre nous n'est tout l'un ou tout l'autre Nina Jacobson

C'est vrai que pendant les trois-quarts du film, on se surprend à soutenir ce jeune Snow qui n’a pas toujours été diabolique. "C'est une sensation étrange parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, acquiesce Nina Jacobson. La télévision et les films sont des machines à empathie et il est facile d'utiliser l'empathie pour pardonner ses péchés à un personnage. Mais nous n'avons jamais voulu pardonner ceux de Snow. Nous voulons juste le comprendre (…). Nous sommes tous à la fois oiseau chanteur et serpent. Aucun d'entre nous n'est tout l'un ou tout l'autre".

Lucy Gray Bird, son tribut dans l’arène, échappe aussi à cette binarité. "C'est une artiste. Quand vous vous produisez sur scène, vous n'êtes pas forcément toujours honnête et sincère. Et je pense que c'est ce qui fait d'elle un personnage si mystérieux et intéressant", souligne Francis Lawrence.

"Lucy Gray est une femme de spectacle qui doit combattre, Katniss est une combattante qui doit se donner en spectacle", résume son interprète Rachel Zegler. Maria du West Side Story de Steven Spielberg et future Blanche-Neige de Disney, l'actrice de 22 ans donne aussi vie aux chansons folk pensées par Suzanne Collins dans le roman, dans des passages musicaux peut-être un peu trop nombreux. On retiendra surtout les frissons provoqués par son interprétation de "The Hanging Tree", déjà chantée par la Katniss de Jennifer Lawrence, et le générique de fin concocté par Olivia Rodrigo.

Porté par les jeunes talents et les acteurs confirmés - Viola Davis et Peter Dinklage sont divins de méchanceté - d'un casting impeccable, ce nouvel Hunger Games relève le pari de raviver avec force la flamme d’une saga qu’on pensait éteinte pour de bon. Puisse le sort lui être favorable au box-office.

>> Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur - au cinéma le 15 novembre