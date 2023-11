Olivia Rodrigo donne de la voix pour la genèse de "Hunger Games" : "Elle a mis dans le mille"

Après Coldplay, Taylor Swift et Lorde, la chanteuse américaine de 20 ans s’est vu confier la création d’une chanson originale pour la saga, de retour au cinéma ce mercredi 15 novembre. Avec "Can’t Catch Me Now", la nouvelle idole des jeunes signe un titre qui illustre parfaitement ce préquel intitulé "La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur". "Elle a fait un travail incroyable", raconte à TF1info Francis Lawrence, le réalisateur historique de la franchise.

C’est la rencontre de deux univers qui étaient destinés à travailler ensemble. À notre gauche, la franchise Hunger Games. Trois livres, près de trois milliards de dollars de recettes au box-office mondial en quatre films. À notre droite, Olivia Rodrigo. Trois singles en tête du classement Billboard, plus de 13 milliards de streams et trois Grammy Awards. "Grande fan" de la saga imaginée par Suzanne Collins, la chanteuse de 20 ans n’a pas réfléchi bien longtemps quand les studios Lionsgate l’ont sollicitée pour participer à la bande originale de La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Un cinquième film en forme de genèse des redoutables jeux de la faim, adapté d’un nouveau roman publié en 2020.

"Oh mon Dieu, j’étais ravie ! J’ai lu les livres, vu les films et j’adore aussi les bandes originales. C’est incroyable de faire partie de quelque chose de si iconique. C'est un tel honneur", lance Olivia Rodrigo au Hollywood Reporter qui l’interrogeait lors de l’avant-première du film à Los Angeles lundi 13 novembre. Avant elle, Taylor Swift, Coldplay, Lorde ou encore Arcade ont donné de la voix pour Hunger Games. Francis Lawrence, réalisateur du préquel et des trois films précédents, parle d’une "expérience incroyable" pour qualifier sa collaboration avec l’artiste de 20 ans qui bat tous les records depuis la sortie de son premier single "Driver’s License" en janvier 2021.

"Elle est venue assister à une projection. Vous montrez vos films aux gens sans savoir s’ils vont l’aimer ou pas. Elle, elle a vraiment aimé", raconte-t-il à TF1info. "On s’est assis dans une pièce. C’était moi, elle et des membres de son label. Elle a aussi un partenaire d’écriture", poursuit-il. Pendant 20 minutes, Francis Lawrence lui détaille les thèmes de La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur, dont l’action se déroule 64 ans avant le premier film Hunger Games avec Jennifer Lawrence. "Je lui ai parlé des différentes histoires et du mystère de Lucy Gray", l’héroïne incarnée par Rachel Zegler, la Maria du West Side Story de Steven Spielberg, "mais aussi de la qualité envoûtante et du ton de la musique qu’on a dans le film".

Un hymne à la résilience de Lucy Gray

Car contrairement aux autres films de la saga, ce cinquième opus est traversé par de nombreuses chansons au registre folk – dont "The Hanging Tree" que chantait déjà Katniss. "Olivia Rodrigo est très intelligente mais elle est très jeune, reconnaît Francis Lawrence. Et pour moi, il n’y avait aucune chance qu’elle puisse réussir à écrire quelque chose et à assurer. Deux ou trois semaines plus tard, j’ai reçu une copie du morceau et je me suis dit : 'Oh mon Dieu, elle a mis dans le mille'. C’était si parfait !" La principale intéressée admet être "tombée amoureuse de Lucy Gray, de son arche narrative et de sa résilience."

Avec "Can’t Catch Me Now", Olivia Rodrigo parvient à capturer le caractère insaisissable d’un personnage aux contours bien flous. Tribut du district 12 lors des 10e Hunger Games, Lucy Gray Baird finit par nouer un lien particulier avec Coriolanus Snow, le futur président de Panem joué par Donald Sutherland. Sans que l’on ne puisse jamais évaluer l'honnêteté de leur relation. "Tu ne peux pas m'attraper", martèle la jeune femme dans le refrain, comme une adresse à Snow qui bascule du côté obscur à l'écran.

"Ce que vous entendez là, c’est en gros ce que j’ai entendu deux semaines plus tard. Elle a fait un travail incroyable", note Francis Lawrence. La première version rendue par la chanteuse américaine n’a nécessité qu’un seul changement. "Honnêtement, c’était un mot. C’est tout. Elle l’a modifié puis elle a voulu ajouter un pont", se souvient le réalisateur qui parle de "certaines règles" à respecter dans l’univers Hunger Games. Le temps nous a manqué pour lui demander lesquelles. Les fans, eux, imaginent déjà leur idole nommée aux Oscars l’an prochain.

>> Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur - au cinéma le 15 novembre