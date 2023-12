Il avait joué dans "The Full Monty" ou "Batman Begins" : Tom Wilkinson est mort

L'acteur anglais est décédé subitement samedi à l'âge de 75 ans. Nommé deux fois aux Oscars, il avait reçu un Bafta en 1997 pour sa prestation dans "The Full Monty".

C'est un visage bien connu des amateurs de cinéma. Au cours du demi-siècle qu'a duré sa carrière, Tom Wilkinson a joué dans pas moins de huit films qui ont été nommés aux Oscars dans la catégorie "Meilleurs films". Couronné d'un Bafta en 1997 pour son rôle de Gerald Arthur Cooper dans The Full Monty - ce film qui raconte comment des "métallos" du Yorkshire sont devenus des stripteaseurs -, le comédien est également apparu dans Au nom du père, Raison et sentiments, ou encore dans Shakespeare in Love, qui sera désigné "meilleur film" en 1999.

À deux reprises, Tom Wilkinson a été nommé aux Oscars pour sa performance dans The Bedroom (2001), puis en 2007, en tant que second rôle dans Michael Clayton.

Dans un communiqué, cité par Skynews, sa famille a déclaré : "C'est avec une grande tristesse que la famille de Tom Wilkinson annonce qu'il est décédé subitement à son domicile le 30 décembre. Sa femme et sa famille étaient à ses côtés".