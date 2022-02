César 2022 : qui sont les favoris… et ceux qui vont créer la surprise ?

Nommée à 11 reprises, la comédie musicale Annette pourrait bien valoir à Leos Carax le César de la meilleure réalisation, un juste retour des choses pour l’enfant terrible du cinéma de français qui de Mauvais Sang à Holy Motors en passant par Les Amants du Pont Neuf, n’a eu de cesse fasciner ses collègues par sa liberté de ton, à défaut de séduire le grand public. Déjà primé à Cannes, cette célébration fastueuse du Septième art n’a d’ailleurs réuni que 325.000 spectateurs l’été dernier.

Sa vedette, c'est Adam Driver, irrésistible dans le rôle d’une star du stand-up borderline, épris de la cantatrice jouée par Marion Cotillard. Sera-t-il le deuxième Américain à remporter le César du meilleur acteur après Adrien Brody pour Le Pianiste en 2003 ? Un signe à ne pas prendre à la légère : Canal + a annoncé hier qu’il assisterait à la cérémonie tout comme Russel et Ron Mael, alias The Sparks, le duo californien en lice pour le trophée du scénario original et de la meilleure bande originale. On ne voit pas comment ce dernier pourrait leur échapper.