Alex Lutz surprenant dans "En plein feu" : "Je n'ai plus de doute sur l'utilité du métier d'artiste"

Sur scène comme en interview, Alex Lutz a le goût du mot du juste, lui qui a surmonté la dyslexie dont il souffrait enfant grâce aux mots des autres. Et lorsqu’on lui demande d’expliquer la passion qui l’anime, il cite George Sand : "Soyons artiste !", sourit ce bourreau de travail. "Ce que j’aime, c’est être créatif. Et je n’ai plus doute sur l’utilité de ce métier, vous savez. J’en ai eu pendant très longtemps. Je me demandais si ça avait vraiment du sens. D'ailleurs cela a été questionné ces derniers temps avec la pandémie", rappelle-t-il à propos de la période où les théâtres et les cinémas étaient considérés comme "non-essentiels".

"De manière générale, j’ai beaucoup de mal quand j’entends dire que les artistes seraient hors-sol", poursuit l’acteur. "Ce n’est pas vrai, au contraire. Nous sommes tous très impactés par le réel, par le monde, par une certaine violence de la société. Et le créatif, c’est une manière de le digérer, de le questionner et de le restituer avec plus ou moins de réussites ou de loupés. Et tant mieux si ça touche les gens."