Guillaume Canet, homme en colère dans "Acide" : "Je pense qu’il y a une certaine violence en moi"

Dans Acide, vous dégagez une violence rare, aux antipodes de votre image publique de "mec sympa". Est-ce qu’il a fallu aller la chercher loin ?

Non ! (Rires). Je pense qu’il y a une certaine violence en moi. J’ai toujours eu l’impression que les gens me voyaient comme le petit garçon de La Plage de Danny Boyle. Gentil avec une bonne tête et un peu lisse. Je pense être une personne un peu plus complexe, en fait. Avec des doutes, avec des angoisses. Avec des colères aussi. J’ai fait un zona à l’âge de 11 ans et un ulcère à l’âge de 12 ans ! Je dois avoir une prédisposition à la nervosité ! (Rires). Et puis j’ai vécu des choses dans ma vie qui font de moi quelqu’un d’un peu plus complexe qu’on peut l’imaginer. C’est ce que j’apprécie dans mes personnages dans La prochaine fois je viserai le cœur, dans Mon garçon ou aujourd’hui dans Acide : pouvoir exprimer cette charge qui existe en moi.

Comment pourriez-vous décrire votre personnage dans Acide ? Au départ, ce n’est qu’un bloc de colère…

Je le vois comme un animal blessé. On découvre assez rapidement dans le film qu’il souffre du dos après s’être bagarré avec les CRS. C’est un ours frustré de ne pas pouvoir exprimer la force qui est en lui. Après vécu une injustice sociale, il se retrouve face à une crise climatique alors qu’il espère pouvoir enfin se libérer de ses chaînes et partir vivre heureux auprès de sa nouvelle compagne. Et comme par hasard c’est le moment où sa fille a besoin de lui alors qu’elle l’a un peu abandonné ! Dans le film, il est sans cesse en train de puiser dans ses dernières ressources et c’est ce qui le rend très attachant, je trouve.