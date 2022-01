Isabelle Huppert : "Les Promesses est un film qui montre les politiques tels qu’ils sont"

Après le succès de La Daronne, où elle incarnait une traductrice s’improvisant trafiquante de drogue, Isabelle Huppert change encore de peau et d’univers. Dans Les Promesses de Thomas Kruithof, au cinéma le 26 janvier, elle joue Clémence, une maire de banlieue parisienne qui lutte pour la rénovation d’une cité insalubre. Jusqu’au jour où on lui fait une proposition qui pourrait tout remettre en question. Un rôle loin des clichés sur la politique, comme elle le confie à LCI…

Avez-vous accepté Les Promesses parce que c’est un film qui montre la politique autrement ?

Oui, entre autres ! J’aimais le sujet, les personnages, les dialogues. C’est très important les dialogues quand on lit un scénario la première fois. Ce qui m’a plus aussi, c’est qu’il s’agit d’un film sur la politique. Pas un film politique. C’était ça "la promesse", pour reprendre le titre (sourire).

Qui est Clémence, cette maire de banlieue que vous incarnez à l’écran ? Elle est à un moment charnière de sa vie professionnelle et personnelle, non ?

Je ne me suis pas trop posée trop de questions, j’ai pris le personnage tel qu’on me le présentait et j’ai bien vu qu’on n’était pas trop précis sur son passé. On comprend qu’elle a été médecin, par exemple. Mais elle aurait pu faire tout autre chose. Ce qui est important, c’est qu’elle a eu un métier avant. Et qu’elle est venue à la politique sur le tard. Dans ce film, on prend les personnages à l’instant. Ce qui est sûr, c’est qu’ils sont à la fois idéalistes et parfois freinés par leur ambition personnelle. C’est un film qui a cette honnêteté-là : les montrer tels qu’ils sont. Peut-être pas tels qu’on rêverait qu’ils soient. Ni qu’ils rêveraient d’être eux-mêmes, d’ailleurs.