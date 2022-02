VIDÉO - Marie Drucker actrice dans "Un autre monde" : "J’ai coupé les ponts avec le journalisme"

Lorsqu’on lui demande si elle s’est réellement défaite de son ancien métier, Marie Drucker est catégorique : "Quand je dis que je ne suis plus journaliste et qu’on répond 'Ah, mais journaliste un jour, journaliste toujours !', je n’y crois pas du tout", insiste-t-elle. "Pour aller vers mon désir, mon chemin actuel, il a vraiment fallu couper les ponts avec ma profession et ma vie d'avant. On me dit aussi que quand je fais du documentaire, c’est du journalisme. Or je pense que c’est l’exercice absolument inverse."

En pleine campagne présidentielle, Marie Drucker n’avoue aucune frustration de ne plus être à l'antenne, bien au contraire. "Avant, j’étais complètement sous-perfusion de la tyrannie de l’information", sourit-elle. "Hier, c'était ma grande passion. Aujourd’hui je suis très très loin tout de ça." La prochaine étape ? "Je co-écris en ce moment le prochain film de Stéphane Brizé et j’espère ensuite écrire et réaliser mon propre film. C’est pour ça que j’ai voulu changer de vie."