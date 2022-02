Mark Wahlberg ("Uncharted") : "J’ai essayé d’être un mentor pour Tom Holland"

Quel défi cela a-t-il représenté pour vous de construire votre version d’un personnage aussi connu et aimé que Sully ?

Mark Wahlberg : C’était vraiment important d'honorer cet amour des joueurs fervents d’"Uncharted" et de suivre les directives qui ont été définies par les créateurs du jeu. J'adore Sully, il est tellement amusant à interpréter. Avec Tom Holland, nous jouons des versions plus jeunes de Nate et Sully au début du film. Puis nous devenons peu à peu ces personnages complets que les joueurs ont appris à connaître et à aimer. Nous voulions toujours être sûrs de les rendre fiers, mais aussi créer une opportunité d'attirer un tout nouveau public qui n'est pas familier avec l’univers des jeux vidéo "Uncharted" et de le rendre agréable pour tous. C’est vraiment un film pour tout le monde.

Quelle relation entretenez-vous avec les jeux vidéo ?

Oh mon dieu, j'ai surtout joué aux jeux d'arcade. J'étais de l'ancienne école où il fallait mettre une pièce dans une machine. Je devais supplier mon père et ma mère de me donner 25 cents. Il y avait un jeu vidéo au pub irlandais, puis un autre dans la laverie d’en face. Je déblayais la neige, je vendais des journaux juste pour avoir de l'argent pour jouer aux jeux vidéo. Je jouais aux jeux Atari, Sega et tout ce qui sortait. Mais maintenant, je suis un père responsable de quatre enfants et un mari. J’ai tellement d'autres choses sur lesquelles me concentrer que je ne pourrais pas commencer à jouer aux jeux vidéo. Ma femme ne serait pas contente de moi.

On a le sentiment que Nate apprend à Sully à faire à nouveau confiance aux autres. Qu’avez-vous appris de Tom Holland sur le tournage ?

Je dirais peut-être la patience. Tom est jeune mais mature pour son âge (25 ans, ndlr). Il fait ça depuis longtemps et il fait du très bon travail. De toute évidence, il a beaucoup de succès. Mais j'ai essayé d'être un mentor et de lui montrer les ficelles sur ce film en particulier.